Роналду обратился к Трампу

Футболист Роналду поблагодарил президента Трампа после визита в Белый дом

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X обратился к президенту США Дональду Трампу после визита в Белый дом.

Роналду выразил благодарность Трампу за приглашение и теплый прием. Он отметил, что рад внести свой вклад в воспитание новых поколений, подчеркнув важность мужества и ответственности.

Визит Роналду стал частью торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Нападающий «Аль-Насра» присутствовал на мероприятии вместе с невестой Джорджиной Родригес.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые в истории сыграют 48 команд.