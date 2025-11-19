Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:57, 19 ноября 2025Спорт

Роналду обратился к Трампу

Футболист Роналду поблагодарил президента Трампа после визита в Белый дом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X обратился к президенту США Дональду Трампу после визита в Белый дом.

Роналду выразил благодарность Трампу за приглашение и теплый прием. Он отметил, что рад внести свой вклад в воспитание новых поколений, подчеркнув важность мужества и ответственности.

Визит Роналду стал частью торжественного ужина, организованного для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Нападающий «Аль-Насра» присутствовал на мероприятии вместе с невестой Джорджиной Родригес.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина на чемпионат мира. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина отмены встречи Зеленского и Уиткоффа

    Путин рассказал о долголетии

    Трамп заявил о начале работ по созданию новейшего истребителя

    Италия выдаст Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

    В Кремле объяснили паузу в переговорах по Украине

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

    В российском городе УК обвинила жильцов в фекальном потопе

    Трамп пригрозил врагам

    Песков рассказал о медобследовании Путина

    Львов погрузился во тьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости