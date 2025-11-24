РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Симоняна

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-лига (РПЛ) выразили соболезнования в связи со смертью лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна. Соответствующие публикации появились в Telegram-каналах организаций.

«Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже в совсем другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС» — приводит Telegram-канал РПЛ слова президента лиги Александра Алаева.

В свою очередь Telegram-канал РФС опубликовал черно-белое фото Симоняна и сменил аватарку на траурную.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян уточнил, что прославленного футболиста госпитализировали 20 ноября.