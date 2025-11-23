На 100-м году жизни умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян, 12 октября отпраздновавший 99-летие, умер. Об этом сообщает «Матч ТВ» в Telegram-канале.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — рассказал президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

10 октября президент России Владимир Путин присвоил бывшему футболисту звание Героя Труда России. Симонян получил звание за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола.

Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю.