Спорт
23:28, 23 ноября 2025Спорт

Умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян

На 100-м году жизни умер лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Никита Симонян

Никита Симонян. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян, 12 октября отпраздновавший 99-летие, умер. Об этом сообщает «Матч ТВ» в Telegram-канале.

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — рассказал президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

10 октября президент России Владимир Путин присвоил бывшему футболисту звание Героя Труда России. Симонян получил звание за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола.

Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю.

