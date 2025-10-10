Путин присвоил 98-летнему Никите Симоняну звание Герой Труда России

Президент России Владимир Путин присвоил лучшему бомбардиру в истории московского «Спартака» Никите Симоняну звание Героя Труда России. Об этом сообщается в документе на сайте правовой информации.

Симонян получил звание за особые заслуги перед государством, а также большой вклад в развитие и популяризацию российского футбола. Указ вступил в силу в пятницу, 10 октября.

Ранее сообщалось, что Симоняна внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Авторы портала уличили бывшего футболиста в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также заявили о поддержке им проведения специальной военной операции.

Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом. Симонян завершил профессиональную карьеру в 1959 году.