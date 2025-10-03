98-летнего лучшего бомбардира в истории «Спартака» внесли в базу «Миротворца»

Лучший бомбардир в истории московского футбольного клуба «Спартак» Никита Симонян внесен в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

Авторы портала уличили 98-летнего Симоняна в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди причин внесения в базу также указана публичная поддержка экс-футболистом проведения специальной военной операции.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова объяснила массовое внесение российских спортсменов в базу «Миротворца». «Они пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению», — заявила она.

Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом. Симонян завершил профессиональную карьеру в 1959 году.