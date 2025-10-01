Спорт
10:55, 1 октября 2025Спорт

Журова объяснила массовое внесение российских спортсменов в базу «Миротворца»

Журова: Украина вносит спортсменов в базу «Миротворца», чтобы надавить на МОК
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила массовое внесение российских спортсменов в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Журовой, украинскую сторону беспокоит тенденция к постепенному возвращению россиян на международные турниры. «Они пытаются таким образом надавить на МОК и воспрепятствовать нашему возвращению», — заявила Журова.

В последние недели в базу «Миротворца» попали Александр Овечкин, Артем Дзюба, Алина Загитова, Александр Большунов. Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

