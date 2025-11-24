Российский регион установил рекордную выплату при заключении контракта с Минобороны

В ХМАО новобранцы СВО будут получать выплаты в размере 4,1 миллиона рублей

ХМАО установил рекордную выплату новобранцам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

С учетом повышения размера «подъемных» теперь добровольцы будут получать 4,1 миллиона рублей. Это рекорд среди всех российских регионов, подчеркнули в пресс-службе.

Выплата складывается из трех частей: муниципальной, региональной и единой федеральной. Из них на региональную поддержку приходится 3,55 миллиона рублей.

В 2025 году российские регионы продолжили увеличивать размер «подъемных» для новобранцев СВО, несмотря на периодически появляющиеся в СМИ сообщения о скором завершении конфликта. Так, в октябре власти Челябинской области резко повысили размер выплат при заключении контракта с Минобороны. Теперь призвавшиеся из Челябинской области контрактники будут получать от региона до 2,4 миллиона рублей.