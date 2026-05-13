Россиянам назвали ответственных за обработку дворов от клещей

Доцент Щербаченко: Управляющая компания не обязана травить клещей во дворе дома

По умолчанию управляющая компания (УК) не обязана травить клещей во дворах жилых домов. Ответственных за обработку территории от вредителей назвал россиянам доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко, пишет aif.ru.

Обработка дворов от клещей не входит в список работ по содержанию общего имущества, а является дополнительной услугой. Заставить УК сделать это можно, если есть серьезные законные основания — например, когда разрослась высокая трава и люди стали часто замечать на себе клещей.

Тогда собственникам нужно подать коллективное обращение в Роспотребнадзор. Если после проверки специалисты обнаружат нарушение санитарных норм, УК обяжут потравить вредителей за счет средств, которые жильцы уже перечисляли на содержание дома.

«Если ситуация еще не критическая и Роспотребнадзор не выдал предписания, но жильцы хотят обезопасить себя и детей, паразитов можно уничтожить за общий счет», — пояснил Щербаченко. Однако для этого придется провести общее собрание собственников и решить по поводу договора с лицензированной службой дезинсекции, а также проголосовать за средства.

«И, что важно, один собственник не вправе единолично вызывать службу: земля — общедолевая и любые незаконные расходы могут быть оспорены соседями», — подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с капающим кондиционером соседей. В этом случае необходимо пожаловаться в управляющую компанию.