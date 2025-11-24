Стало известно о подготовке Европы к одному важному решению Трампа

FT: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева

Европа готовится к тому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прекратит поддержку Украины. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

«Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся», — сказано в статье. Так собеседник издания порассуждал об опасениях ЕС касательно прекращения американской помощи.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Штаты посылают Киеву сигналы о возможном прекращении военной поддержки, если Украина не подпишет предлагаемый план по урегулированию конфликта.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас оценила мирный планы США по урегулированию конфликта на Украине. По ее мнению, с помощью плана Штатов Россия хочет помешать обсуждению «репарационного кредита» для Украины за счет ее активов.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории.