12:35, 24 ноября 2025

Су-30 прибыли во Францию

MWM: Истребители Су-30МКИ ВВС Индии прибыли во Францию на учения Garuda 25
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Истребители Су-30МКИ Военно-воздушных сил (ВВС) Индии российской разработки принимают участие в учениях Garuda 25 на авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе Франции, где могут действовать совместно с местными французскими боевыми самолетами Rafale и Mirage 2000, пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, учения Garuda 25 проходят с 16 по 27 ноября. «Снимки кабины, опубликованные с авиабазы ​​Мон-де-Марсан, привлекли значительное внимание к учениям и показали шесть Су-30 рядом с Rafale», — говорится в публикации.

Журнал пишет, что западные офицеры высоко оценивают возможность совместных учений с индийскими Су-30МКИ, которые тесно связаны с более совершенными российскими Су-30СМ и Су-35. Издание напоминает, что в октябре Королевский военно-морской флот Великобритании провел имитацию воздушного боя истребителей F-35B с Су-30МКИ, а годом ранее аналогичное осуществили Силы самообороны Японии.

MWM подчеркивает, что Су-30МКИ превосходит Rafale по радару, двигателю, летным характеристикам и дальности полета, а в настоящее время ВВС Индии являются крупнейшим в мире эксплуатантом Су-30.

В апреле портал Defence24 сообщил, что летчики истребителей F-16 ВВС Польши захотели отработать борьбу с Су-30 на учениях в Греции, куда прибыли индийские самолеты российской разработки.

В феврале бывший летчик ВВС Индии и военкор журнала Defence and Security Alert Суман Шарма заявила ТАСС, что истребители МиГ-35 и Су-30МКИ превосходны.

