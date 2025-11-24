В Балтийском море начались учения стран НАТО

В Балтийском море начались учения НАТО Freezing Winds 25 с участием 20 кораблей

В Балтийском море начались масштабные учения стран Североатлантического альянса. Об этом заявили в ВМС Финляндии, сообщение опубликовано на официальном сайте.

«Главные осенние военные учения Freezing Winds 25 под руководством Военно-морских сил пройдут на юге Финляндии в Архипелаговом море и в устье Финского залива с 24 ноября по 4 декабря 2025 года», — говорится в пресс-релизе.

В учениях примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО. Всего в маневре булет задействовано около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.

Как уточнили финские военные, участники будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.

Ранее солдаты стран НАТО провели учения у берегов Италии. Участники Neptune Strike в Средиземном море отработали действия на случай возможного конфликта с Россией.