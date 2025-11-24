Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 24 ноября 2025Мир

В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

В Польше арестован третий участник диверсии на железнодорожных путях
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KPRM / Handout / Reuters

Третий участник диверсии на железнодорожных путях — Владимир Б. — арестован в Польше. Об этом сообщает прокуратура республики.

«Прокурор предъявил Владимиру Б. обвинение в пособничестве и подстрекательстве к совершению диверсии на железнодорожном транспорте 15-16 ноября», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан сотрудниками польской полиции 20 ноября. По данным следствия, он способствовал совершению преступления, оказывая содействие непосредственным исполнителям диверсии Евгению Иванову и Александру Кононову в разведке местности и подготовке дальнейших действий.

17 ноября неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсии на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили два гражданина Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили отказ Уиткоффа от встречи с Зеленским в Турции

    США столкнулись с падением продаж автомобилей

    Российский школьник впал в кому после прогулки по заброшке

    Третий украинский БПЛА за день сбили на подлете к Москве

    Встречу США и Украины в Женеве описали словами «предварительный шаг»

    В Киеве раскрыли красные линии в переговорах

    Российского IT-бизнесмена обвинили в госизмене

    В Польше арестовали участника диверсии на железной дороге

    Россиян предупредили о росте цен в салонах красоты

    В Бразильской конфедерации футбола отреагировали на смерть Симоняна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости