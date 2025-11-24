Спорт
00:22, 24 ноября 2025

В «Спартаке» отреагировали на смерть лучшего бомбардира в истории клуба Симоняна

«Спартак» выразил соболезнования семье умершего Никите Симоняна
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала пост в память о Никите Симоняне. Текст опубликован на сайте клубе.

«Всего полтора месяца назад мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием, восхищались его бодростью духа. Светлая память Легендарному Спартаковцу — Никите Павловичу Симоняну!» — говорится в тексте заявления.

Руководство «Спартака» выразило соболезнования родственникам Симоняна. В клубе отметили, что футболист останется для спартаковцев примером высшего профессионализма и благородства.

О смерти Симоняна стало известно вечером 23 ноября. Бывшему футболисту исполнилось 99 лет 12 октября. В составе «Спартака» Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР. Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю.

