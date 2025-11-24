Мир
06:39, 24 ноября 2025Мир

В США раскрыли ключевые фигуры в урегулировании конфликта на Украине

CBS: Вэнс является движущей силой дипломатии США в урегулировании на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс на текущий момент рассматривается как движущая сила в сфере украинской дипломатии. При этом министр армии США Дэн Дрисколл высоко оценивается как ключевой посредник в переговорах, высказала мнение главный корреспондент CBS по международным вопросам Маргарет Бреннан в соцсети X.

«Вэнс является движущей силой украинской дипломатии, а министр армии США Дэн Дрисколл, его близкий друг, стал ключевым посредником», — указала она, ссылаясь на свои источники.

Журналист также объяснила, что изначально Дрисколл должен был отправиться на Украину для обсуждения сугубо военной тематики. Но в итоге ему поставили задачу — возобновить с Киевом вопрос переговоров, связанный с прекращением конфликта в целом.

Ранее Дэниел Дрисколл заявил, что сейчас Украина находится в очень плохом положении, поэтому сейчас самое подходящее время для мира. Он также особо отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру «прямо сейчас».

20 ноября стало известно, что глава Белого дома одобрил план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Разработкой соглашения занимались, в частности, спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио.

