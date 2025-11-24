Женщину и ее сына госпитализировали после нападения детей возле начальной школы

Американка и ее сын попали в больницу после нападения учеников младших классов

В США банда детей напала на женщину с детьми. Об этом сообщает телеканал KGNS.

Инцидент произошел в Чикаго. 33-летняя женщина с маленькими сыном и дочерью возвращались домой и шли по улице мимо здания начальной школы, когда ее окружила группа детей. Они начали выкрикивать оскорбления, а затем напали на семью. На попавших в сеть кадрах с камер видеонаблюдения видно, как они прижимают женщину к школьному забору, а затем тащат ее и ее сына по земле, одновременно избивая их.

Полиция подтвердила, что женщина и ее несовершеннолетний сын получили травмы и были госпитализированы. Жительница района Шанис Дэвис сообщила полиции, что это группа учеников младших классов, и они уже не в первый раз нападают на прохожих. На следующий день после инцидента у входа в школу собрались протестующие.

Представитель совета полицейского округа Джозеф Уильямс заявил, что администрация учебного заведения должна нести ответственность за поведение учащихся.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия трехлетний мальчик выстрелил в юношу из пистолета, который нашел в доме. Спасти пострадавшего не удалось.