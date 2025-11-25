Спорт
Карпин назвал момент прихода мысли об уходе из «Динамо»

Карпин: Мысль покинуть «Динамо» пришла в ноябре после матча с «Акроном»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал момент, в который к нему пришла мысль об уходе из «Динамо». Специалист высказался в эфире телеканала Россия24.

По его словам, это произошло после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном» (1:2), который прошел 8 ноября. «Во время сборной старался не думать об этом, а уже после матча с Чили взял день и две ночи, чтобы все продумать окончательно и принять решение», — заявил Карпин.

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». Он объяснил свое решение нежеланием совмещать работу в клубе и сборной России.

В «Динамо» Карпин работал с начала нынешнего сезона. На момент ухода специалиста из клуба бело-голубые набрали 17 очков в 15 матчах и занимали десятое место в турнирной таблице.

