На Украине объяснили смену переговорщика США попыткой «вбить» принятие мирного плана

Бортник: США прислали в Киев Дрисколла, чтобы вынудить Украину подписать план

Украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka объяснил, зачем США сменили переговорщика и прислали в Киев вместо дружественного Кита Кэллога генерала Дэна Дрисколла.

По мнению эксперта, таким образом Соединенные Штаты пытаются «вбить» в Украину принятие мирного плана президента Дональда Трампа, поэтому меняют «доброго полицейского» на «злого».

США считают, что Россия может дойти до административных границ Донецкой и Луганской областей, а потом ее требования распространятся на Днепропетровскую, Харьковскую области, начнут касаться возможности управления политическим режимом республики, пояснил Бортник.

«Именно поэтому отправляют генерала, который приехал, чтобы не дискутировать этот план, а просто его донести, вбить. У него нет полномочий, нет опыта. Как с генералом будешь дискутировать?» — подчеркнул политолог.

Мирный план США был представлен Киеву 20 ноября. Среди первичных условий — отказ Киева от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими.

Однако отказ от территории, а также сокращение Вооруженных сил Украины являются красными линиями для Киева, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, отметил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.

