Положение Зеленского сочли наиболее уязвимым с начала СВО

Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с момента начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский находится в самом уязвимом положении с начала специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразила британская газета The Guardian.

«Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала военного конфликта после того, как коррупционный скандал привел к отставке двух его министров», — сочла газета.

Издание подчеркнуло, что Россия при этом продолжает одерживать военные победы.

Ранее глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини назвал положение президента Украины шатким. По его словам, Зеленский потерял поддержку граждан из-за коррупционного скандала.

До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило публикацию материалов по расследованию коррупционного скандала, в котором замешан бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Уточнялось, что в деле также фигурируют бывшие министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.