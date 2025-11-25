Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:54, 25 ноября 2025Интернет и СМИ

Положение Зеленского сочли наиболее уязвимым с начала СВО

Guardian: Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с момента начала СВО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится в самом уязвимом положении с начала специальной военной операции (СВО). Такое мнение выразила британская газета The Guardian.

«Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала военного конфликта после того, как коррупционный скандал привел к отставке двух его министров», — сочла газета.

Издание подчеркнуло, что Россия при этом продолжает одерживать военные победы.

Ранее глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини назвал положение президента Украины шатким. По его словам, Зеленский потерял поддержку граждан из-за коррупционного скандала.

До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило публикацию материалов по расследованию коррупционного скандала, в котором замешан бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. Уточнялось, что в деле также фигурируют бывшие министр юстиции Украины Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о явке с повинной по Буче

    Захарова посоветовала Финляндии построить туалеты у границы с Россией

    Силуанов высказался о ненадежности доллара

    Сразу трое годовалых воспитанников российского детдома попали в больницу с травмами

    Россиян призвали готовить машины к зиме

    Сенатора отстранили от работы из-за выходки с паранджой

    Под Москвой школьница проглотила острый инструмент стоматолога

    Продюсеру «Ласкового мая» Разину посоветовали ждать «эффекта домино» после заведения дела

    Лавров призвал Каллас учить историю

    Европейцы захотели расширить совместное с Украиной военное производство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости