Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:27, 25 ноября 2025Моя страна

Россияне полюбили зимние развлечения

Россияне полюбили катание на упряжках и конные прогулки зимой
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Онопа / Коммерсантъ

Россияне полюбили катание на упряжках и конные прогулки в холодное время, а также другие виды зимних развлечений. Об этом говорится в исследовании «Авито Путешествий» и «Авито Услуг», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В первой половине 2025-го жители страны стали чаще искать услуги, связанные с активным зимним отдыхом. Так, спрос на катание на снегоходах вырос в 2,4 раза, а лидерами среди регионов стали Сахалинская область, Карелия и Башкортостан. В этот период респонденты также нередко устраивали зимние фотосессии: по сравнению с прошлым годом спрос удвоился. Наибольшая активность пришлась на Калининградскую область, Башкортостан и Челябинскую область.

«Также увеличился интерес к зимней рыбалке: рост составил около 32 процента относительно прошлого года. В тройке лидеров-регионов оказались Ставропольский и Хабаровский края, а также Башкортостан», — указано в исследовании.

Ранее большинство россиян (55 процентов опрошенных) назвали рыбалку своим любимым видом отдыха. Из любителей такого досуга 75 процентов предпочитают рыбачить летом, а 15 процентов заявили, что делают это в любое время года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в ОАЭ. Киев отправил туда Буданова

    «Таких у нас немало». Матвиенко объяснила, с кого из неработающих россиян она предлагает собирать деньги

    Орбакайте показала повзрослевшую дочь и удивила пользователей сети

    Российские подростки пойдут под суд за фотографирование железной дороги

    Ветеран СВО рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и неожиданном спасении

    На Украине заявили об ударе по портовой инфраструктуре Одессы

    Лавров обратился к Европе со словами «у вас были шансы, ребята»

    Выявлен скрытый триггер болезни Паркинсона

    Мир на Украине оказался невыгоден европейской оборонке. Перестанут ли падать ее акции?

    Врач опровергла три опасных заблуждения о прививках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости