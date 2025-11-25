Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 25 ноября 2025Россия

Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла

Возившего снаряды бойцам СВО осла решили перевезти в Московский зоопарк
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

Возившего снаряды бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине осла Жорика решили перевезти в Московский зоопарк. О судьбе животного стало известно РИА Новости.

Осел жил при 1430-м гвардейском артиллерийском полку и подвозил для военнослужащих снаряды. Однако после передислокации подразделения его решили вывезти в Великий Устюг, где животное до сих пор находилось на карантине и проходило адаптацию. По словам генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой, состояние осла стабилизировалось.

«Скоро Жорик, могу сказать по секрету, приедет в Москву. Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье», — отметила гендиректор зоопарка.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что использование ослов и других гужевых животных на СВО является нормальной практикой. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о согласии Украины на мирный план Трампа. Осталось уладить «незначительные детали»

    Российских пенсионеров предупредили о наказании за схемы с жильем

    Раскрыты подробности стрельбы по мальчику в российском городе

    НАБУ стало проверять Госпогранслужбу по поводу выезда «кошелька» Зеленского

    Россияне отдохнули осенью в Дубае по цене нового автомобиля

    Швеция захотела иметь долетающие до России ракеты

    Россиянин поставил на матч Лиги чемпионов почти 469 тысяч рублей

    В России рассказали о цели поездки Путина в Киргизию

    Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла

    Европарламент проголосовал за резолюцию с требованием лишить Венгрию голоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости