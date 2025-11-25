Стала известна судьба участвовавшего в СВО осла

Возившего снаряды бойцам СВО осла решили перевезти в Московский зоопарк

Возившего снаряды бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине осла Жорика решили перевезти в Московский зоопарк. О судьбе животного стало известно РИА Новости.

Осел жил при 1430-м гвардейском артиллерийском полку и подвозил для военнослужащих снаряды. Однако после передислокации подразделения его решили вывезти в Великий Устюг, где животное до сих пор находилось на карантине и проходило адаптацию. По словам генерального директора столичного зоосада Светланы Акуловой, состояние осла стабилизировалось.

«Скоро Жорик, могу сказать по секрету, приедет в Москву. Он очень любит внимание, очень социальный, и сейчас как раз у него уже восстановилось здоровье», — отметила гендиректор зоопарка.

Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что использование ослов и других гужевых животных на СВО является нормальной практикой. Он напомнил, что животных использовали в том числе и во время Великой Отечественной войны.