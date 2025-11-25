Наука и техника
10:11, 25 ноября 2025

Стало известно о мероприятиях НАТО по подготовке к блокаде Балтийского моря

Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

НАТО под предлогом военных учений Freezing Winds 25 готовит блокаду Балтийского моря. Об этом газете «Известия» стало известно от опрошенных экспертов.

«И под прикрытием обеспечения безопасности морских коммуникаций и критической инфраструктуры они скрывают реальную стратегическую цель — перекрыть все коммуникации России и сделать Балтийское море натовским», — сказал капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

По его мнению, учения Freezing Winds 25 преследуют три основные цели — интеграцию Военно-морских сил Финляндии в морские структуры НАТО, отработку десантных операций, учитывающих погодные особенности региона, и противоминные мероприятия, которые бы обеспечили безопасный проход западных кораблей. Дандыкин уверен, что в рамках учений НАТО отрабатывает сценарий блокировки маршрута Санкт-ПетербургКалининград.

Военный эксперт Алексей Леонков подтвердил мнение, что учения «готовят НАТО к войне», а происходящее является «обустройством театра военных действий».

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе написало, что НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей НАТО и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Эндрю Лэтэм заявил, что новая цель Вооруженных сил России — выиграть «промышленную войну» против НАТО, и именно в этом направлении якобы движется Москва.

