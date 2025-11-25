Цитрусовый фрукт оказался оружием против болезни печени

Nutrients: Полифенолы бергамота помогают печени справиться с избытком жира

Полифенолы бергамота могут помочь печени справиться с избытком жира и нарушенным обменом веществ — к такому выводу пришли исследователи Университета Магна Греция. В эксперименте на мышах с метаболически ассоциированным стеатозом печени (MASLD), вызванным большим количеством высококалорийных перекусов, добавка бергамотового экстракта заметно снизила жировую инфильтрацию печени, уровень триглицеридов и глюкозы в крови. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Ученые посадили мышей 15 недель на калорийную «человеческую» диету, имитирующую рацион с избытком сладкого и жирного, а части животных дополнительно давали полифенольную фракцию бергамота (BPF) в питьевой воде. У животных без добавки развивалась выраженная жировая болезнь печени: масса органа и содержание жира увеличивались более чем вдвое, росли триглицериды, глюкоза и холестерин. На фоне BPF печень становилась легче, общее количество жира и площадь жировых капель в клетках существенно уменьшались, а уровень триглицеридов и глюкозы в крови снижался.

Анализ тканей показал, что бергамотовые полифенолы не только подавляют синтез жира в печени, но и усиливают аутофагию — «клеточную уборку», которая помогает утилизировать избыточные липиды и поврежденные структуры. Параллельно в кишечнике мышей восстанавливалось производство короткоцепочечных жирных кислот, в частности бутирата, которые считаются важными защитными метаболитами при метаболических нарушениях.

Авторы подчеркивают: хотя результаты выглядят многообещающими для профилактики MASLD с помощью нутрицевтиков, это пока данные только на одной линии мышей. До практических рекомендаций для людей нужны клинические исследования.

