Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:31, 25 ноября 2025Наука и техника

Цитрусовый фрукт оказался оружием против болезни печени

Nutrients: Полифенолы бергамота помогают печени справиться с избытком жира
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Полифенолы бергамота могут помочь печени справиться с избытком жира и нарушенным обменом веществ — к такому выводу пришли исследователи Университета Магна Греция. В эксперименте на мышах с метаболически ассоциированным стеатозом печени (MASLD), вызванным большим количеством высококалорийных перекусов, добавка бергамотового экстракта заметно снизила жировую инфильтрацию печени, уровень триглицеридов и глюкозы в крови. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Ученые посадили мышей 15 недель на калорийную «человеческую» диету, имитирующую рацион с избытком сладкого и жирного, а части животных дополнительно давали полифенольную фракцию бергамота (BPF) в питьевой воде. У животных без добавки развивалась выраженная жировая болезнь печени: масса органа и содержание жира увеличивались более чем вдвое, росли триглицериды, глюкоза и холестерин. На фоне BPF печень становилась легче, общее количество жира и площадь жировых капель в клетках существенно уменьшались, а уровень триглицеридов и глюкозы в крови снижался.

Материалы по теме:
Польза и вред хурмы для организма: сколько можно съесть в день и кому противопоказана
Польза и вред хурмы для организма:сколько можно съесть в день и кому противопоказана
24 июня 2025
Кумкват: что это за фрукт и чем он полезен для здоровья
Кумкват:что это за фрукт и чем он полезен для здоровья
23 октября 2024

Анализ тканей показал, что бергамотовые полифенолы не только подавляют синтез жира в печени, но и усиливают аутофагию — «клеточную уборку», которая помогает утилизировать избыточные липиды и поврежденные структуры. Параллельно в кишечнике мышей восстанавливалось производство короткоцепочечных жирных кислот, в частности бутирата, которые считаются важными защитными метаболитами при метаболических нарушениях.

Авторы подчеркивают: хотя результаты выглядят многообещающими для профилактики MASLD с помощью нутрицевтиков, это пока данные только на одной линии мышей. До практических рекомендаций для людей нужны клинические исследования.

Ранее стало известно, что зеленый чай, заваренный традиционным способом, помогает предотвратить жировую болезнь печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из мирного плана по Украине исчез «деликатный вопрос» территорий. Кто настоял на изменениях и как отреагировали в России?

    Захарова высказалась о своем идеальном выходном

    В офисе Зеленского обозначили срок прекращения огня на Украине

    Постсоветскую страну назвали находящейся на грани банкротства

    «Я ужасный человек». Британка искала в интернете убийцу, готового насиловать и пытать ее. Недавно тело женщины нашли в США

    Названа цена самой многокомнатной квартиры в России

    Невролог назвал лучшие позы для сна

    Россиян предупредили о штрафе за интерес к соседям

    На Западе предсказали последствия реализации плана ЕС по Украине

    Ольга Серябкина опубликовала фото в микрошортах и прозрачной кофте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости