Захарова высказалась о своем идеальном выходном

Захарова сообщила, что ее идеальный выходной каждый раз разный

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что ее идеальный выходной всегда разный. Она высказалась об этом в эфире радио «Милицейская волна».

«Когда-то хочется поехать в гости, когда хочется остаться дома, когда-то хочется поспать, просто выспаться, а когда-то, наоборот, ты думаешь: боже мой, не дай бог, я сейчас пропущу», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что на Новый год планировала готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. Дипломат поведала, что салат готовится всей семьей в больших количествах — так, чтобы подать его не только на новогодний стол, но и есть в течение нескольких дней.