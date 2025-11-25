Мир
21:17, 25 ноября 2025

Захарова высказалась о своем идеальном выходном

Захарова сообщила, что ее идеальный выходной каждый раз разный
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что ее идеальный выходной всегда разный. Она высказалась об этом в эфире радио «Милицейская волна».

«Когда-то хочется поехать в гости, когда хочется остаться дома, когда-то хочется поспать, просто выспаться, а когда-то, наоборот, ты думаешь: боже мой, не дай бог, я сейчас пропущу», — рассказала дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что на Новый год планировала готовить с друзьями и семьей традиционный салат оливье. Дипломат поведала, что салат готовится всей семьей в больших количествах — так, чтобы подать его не только на новогодний стол, но и есть в течение нескольких дней.

