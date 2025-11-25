Пельш высказался о зарплате членов жюри КВН

Телеведущий Валдис Пельш заявил, что у членов жюри КВН нет зарплаты

Телеведущий Валдис Пельш рассказал, получают ли зарплату члены жюри игр КВН. Его слова прозвучали в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись которого доступна на YouTube.

Пельш заявил, что у тех, кто оценивает выступления команд КВН, нет зарплаты. При этом он отметил, что один из постоянных членов жюри Юлий Гусман любит шутить на эту тему.

«Юлий Соломонович Гусман, конечно, мутил воду. Допустим, в Екатеринбурге: там приходят ребята из [группы] "Чайф", их приглашают в жюри, и Гусман начинает громко говорить о том, что ему платят 40 тысяч евро. Народ начинает напрягаться, потому что какие 40 тысяч [евро]? (...) Нет, конечно, в жюри все бесплатно сидят», — сказал Пельш.

