Элджей решил закрыть бизнес в России

Shot: Рэпер Элджей решил закрыть свой бизнес в России

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, решил ликвидировать свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ООО «Итэн дрим» было зарегистрировано в 2021 году. Исполнитель планировал заниматься производством безалкогольных напитков и кондитерских изделий, однако бизнес понес убытки на 101 тысячу рублей.

Также, пишет канал, на грани ликвидации находится и другая компания Узенюка — ООО «Сайонара бойс». Она была зарегистрирована в 2017 году в качестве звукозаписывающей фирмы. «Последние три года компания с трудом выходила в прибыль», — говорится в сообщении.

