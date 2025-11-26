Культура
09:23, 26 ноября 2025Культура

Элджей решил закрыть бизнес в России

Shot: Рэпер Элджей решил закрыть свой бизнес в России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, решил ликвидировать свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ООО «Итэн дрим» было зарегистрировано в 2021 году. Исполнитель планировал заниматься производством безалкогольных напитков и кондитерских изделий, однако бизнес понес убытки на 101 тысячу рублей.

Также, пишет канал, на грани ликвидации находится и другая компания Узенюка — ООО «Сайонара бойс». Она была зарегистрирована в 2017 году в качестве звукозаписывающей фирмы. «Последние три года компания с трудом выходила в прибыль», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская закрыла в России свой бизнес, который открывала, являясь гражданкой США.

