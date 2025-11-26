Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 26 ноября 2025Из жизни

Голого мужчину арестовали за ограбление ювелирного магазина

В США преступник ограбил ювелирный магазин и попытался убежать без одежды
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

В США преступник ограбил ювелирный магазин в Техасе и попытался сбежать от полиции голым. Об этом сообщает сайт MYSanAntonio.com.

Днем 22 ноября в полицию поступила информация о ДТП около ювелирного магазина. На месте выяснилось, что преступник чуть не врезался на автомобиле в здание, потом ворвался внутрь, разбил стеклянный короб, в котором находились драгоценности, и скрылся с ними. Находившийся в магазине 60-летний мужчина попытался остановить грабителя, но тот ударил его дверцей машины, а затем сбил. Пострадавшего доставили в больницу.

Машину злоумышленника скоро нашли брошенной на шоссе. Еще через некоторое время сотрудники полиции заметили человека похожего на подозреваемого, который попытался убежать от преследования пешком. Вскоре его арестовали, причем в тот момент на нем не было никакой одежды. Личность преступника не раскрывается, однако известно, что ему 38 лет. Мужчина находится в тюрьме. Ему предъявили несколько других обвинений помимо обвинения в ограблении.

Материалы по теме:
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Южной Корее голый мужчина вломился в мясной ресторан ночью. Он похитил еду, спиртное и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

    Тревел-блогер описал жизнь ненцев в России словами «олени вместо банковской карты»

    В российском городе прогремели мощные взрывы

    Учитель домогался до школьниц и требовал говорить с ним по ночам

    Трамп раскрыл сроки встречи Уиткоффа с Путиным

    Трамп высказался о дедлайне для сделки по Украине

    Трамп заявил о необходимости для Украины пойти на сделку

    Трамп назвал условие визита Зеленского в США

    Названа причина отказа главы Госдепа от встречи с Каллас

    Голого мужчину арестовали за ограбление ювелирного магазина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости