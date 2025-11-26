Наука и техника
22:53, 26 ноября 2025Наука и техника

«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS поразил ученых необычным маневром

ИКИ РАН: 3I/ATLAS 16 марта сблизится с Юпитером, чего не должно было случиться
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NASA/JPL-Caltech/University of A / Reuters

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который, согласно некоторым теориям, является инопланетным кораблем, 16 марта 2026 года может сблизится с Юпитером. Этот необычный маневр кометы поразил ученых, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — указано в сообщении.

Дело в том, что, согласно теории вероятности, комета никак не могла пересечься с внешними планетами Солнечной системы.

Ученые полагают, что благодаря такому маневру объекта возникнет новая волна теорий о его инопланетной природе.

Ранее ученый Гарвардского университета Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может направляться к Юпитеру, чтобы доставить к нему технологические устройства. Теперь, если специалисты найдут какие-либо технологичные спутники Юпитера, можно будет утверждать, что планета интересна для внеземной цивилизации.

