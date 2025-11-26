«Мало поводов для ура-оптимизма». Из плана Трампа по Украине вычеркнули пункт об истребителях НАТО в Польше

Трамп сообщил, что мирный план США по Украине сократили с 28 до 22 пунктов

Из мирного плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине исключен важный для Польши пункт — а именно, размещение истребителей НАТО, которое рассматривалось как гарантия безопасности для Киева. Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский. Сам же Трамп рассказал, что план был сокращен с 28 до 22 пунктов.

Как отмечается, Вашингтон согласен с тем, что в документе не должны быть пункты, которые каким-либо образом касаются размещения сил на территории стран НАТО. Вместе с тем замминистра спросили, останутся ли американские солдаты в Польше, на что он ответил, что речи об ограничении не идет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после неформального саммита ЕС по Украине в Луанде назвал неприемлемыми некоторые из на тот момент 28 пунктов американского плана. Особое возмущение европейцев вызвал пункт о сокращении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Туск обратил внимание и на пункт о размещении в Польше истребителей стран Североатлантического альянса.

Мало поводов для ура-оптимизма. (...) Существует абсолютное согласие среди европейских лидеров, что над представленными (...) пунктами должна быть продолжена работа, часть из них неприемлема Дональд Туск премьер-министр Польши

Число пунктов мирного плана по Украине сократилось до 22

Такие данные привел сам Трамп. Он также заявил, что Киев должен пойти на предлагаемую Вашингтоном сделку. Глава Белого дома заметил, что Россия превосходит Украину по численности армии, а конфликт между странами может продолжаться годами. Хотя политик и сказал, что у сделки по разрешению кризиса нет дедлайна, он ждет урегулирования конфликта в ближайшем будущем.

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Помимо прочего, Трамп заверил, что Европа сможет принять активное участие в разработке окончательного проекта, но для этого необходимо, чтобы страны Старого Света «действительно хотели» окончания конфликта.

Из текста мирного плана убраны «деликатные вопросы» территорий

По итогам обсуждения между Украиной и странами Запада мирного плана президента США из текста документа были убраны «деликатные вопросы» территориальных уступок Украины, пишет Politico со ссылкой на источники. Отмечалось, что перед встречей в Женеве страны Европы сформировали контрпредложение к плану Трампа, в котором содержались условия по территориальному вопросу — отказ от любых ограничений для Вооруженных сил Украины; контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией и Каховской дамбой, а также «беспрепятственные переходы» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой, а также рассмотрение других территориальных вопросов только после прекращения огня.

До этого спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявлял, что отказ от территорий, а также сокращение ВСУ являются красными линиями для страны. Кроме того, говорил он, членство Украины в Евросоюзе и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности для Киева в любом мирном плане.

Между тем Трамп утверждает, что Москва готова прекратить боевые действия, а также отказаться от новых территориальных претензий к Киеву. Он уточнил, что многие пункты его мирного плана уже согласованы.