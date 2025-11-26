Из жизни
16:53, 26 ноября 2025Из жизни

«Мисс Эстония» отказалась от титула самой красивой женщины страны

«Мисс Эстония» Шабак отказалась от титула самой красивой женщины страны
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mohan Raj / Getty Images

Бригитта Шабак публично отказалась от титула «Мисс Эстония — 2025». Об этом пишет People.

«Я стремлюсь к расширению прав и возможностей женщин и равенству, и я продолжу эту работу самостоятельно, без каких-либо связей с "Мисс Вселенная Эстония"», — заявила 28-летняя девушка спустя несколько дней после выступления на конкурсе «Мисс Вселенная».

Самая красивая девушка страны объяснила свое решение тем, что ее ценности не совпадают с ценностями директора национального конкурса Натали Корнейчик. Однако организаторы состязания заявили, что отказ девушки не связан с какими-либо личными разногласиями.

По их словам, Корнейчик приложила максимум усилий, чтобы Шабак смогла попасть на конкурс «Мисс Вселенная». Организаторы отметили, что негативные высказывания девушки в адрес конкурса были неуместными и нарушали подписанное ей соглашение. Какие именно — не уточняется.

«Мы продолжим уделять больше внимание профессионализму, дипломатии и коммуникативным навыкам делегатов», — заявили представители конкурса «Мисс Эстония».

Ранее сообщалось, что участница из Кот-д'Ивуар, занявшая пятое место на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», отказалась от титула «Мисс Африка и Океания». Она заявила, что хочет остаться верной своим ценностям.

