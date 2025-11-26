Мир
12:52, 26 ноября 2025Мир

«На встрече оказался рояль в кустах». Что происходило на переговорах России и США в Абу-Даби?

Ушаков: Спецслужбы РФ провели встречу по Украине с представителем США в Абу-Даби
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

На встрече представителей России и США в Абу-Даби оказался «рояль в кустах» — спецпредставитель США, министр армии Дэн Дрисколл, который занимается украинским вопросом. Подробности об этом, а также о ходе обсуждений мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков.

В частности, Ушаков рассказал, что в ОАЭ вели серьезную работу представители спецслужб Украины и России, которые периодически встречаются и обсуждают «весьма щепетильные» вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными. У помощника президента поинтересовались, участвовал ли во встрече директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, на что он ответил отрицательно.

В ходе этой встречи оказался и «рояль в кустах» — это новый представитель США, который сейчас занимается украинским досье, он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями, наверное, это было оговорено заранее, и также встретился совершенно неожиданно и с нашими представителями

Юрий Ушаковпомощник президента России

Москва еще не получила мирный план США официально

По словам Ушакова, Москва видела американский план, однако пока не получила его официально. На некоторые моменты в нем можно посмотреть позитивно, в то же время многое требует специальной дискуссии между экспертами. «Там несколько бумаг, я сейчас даже не буду обсуждать, несколько вариантов сейчас. Там кое в чем даже можно запутаться», — поделился помощник главы государства.

Министр армии США Дэн Дрисколл

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

При этом серьезного, детального обсуждения плана между командами двух стран еще не было, хотя контакты между Россией и США идут, заверил представитель Кремля. Контакты идут, в том числе телефонные, но никто пока не садился за «круглый стол» и не обсуждал предметно каждый пункт, уточнил Ушаков.

По его словам, ситуация быстро меняется, поскольку не только Россия является участником этого процесса.

И европейцы лезут во все эти дела, совершенно не нужно, как мне представляется

Юрий Ушаковпомощник президента России

В США опубликовали якобы утечку разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым

Bloomberg заявил, что получил в свое распоряжение якобы утекшую стенограмму телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского лидера и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. В ходе беседы чиновники обсуждали аспекты украинского конфликта.

Комментируя это, Ушаков позднее заявил, что суть его разговоров с Уиткоффом носит закрытый характер. «А Дмитриев чего [интересует американские СМИ]? Я с вами, с любым человеком могу по телефону разговаривать», — ответил он журналисту Павлу Зарубину.

Между тем достигнута предварительная договоренность о том, что Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе.

