«На встрече оказался рояль в кустах». Что происходило на переговорах России и США в Абу-Даби?

Ушаков: Спецслужбы РФ провели встречу по Украине с представителем США в Абу-Даби

На встрече представителей России и США в Абу-Даби оказался «рояль в кустах» — спецпредставитель США, министр армии Дэн Дрисколл, который занимается украинским вопросом. Подробности об этом, а также о ходе обсуждений мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа раскрыл помощник президента России Юрий Ушаков.

В частности, Ушаков рассказал, что в ОАЭ вели серьезную работу представители спецслужб Украины и России, которые периодически встречаются и обсуждают «весьма щепетильные» вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными. У помощника президента поинтересовались, участвовал ли во встрече директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, на что он ответил отрицательно.

В ходе этой встречи оказался и «рояль в кустах» — это новый представитель США, который сейчас занимается украинским досье, он там тоже появился и имел встречу, как я понимаю, с украинскими представителями, наверное, это было оговорено заранее, и также встретился совершенно неожиданно и с нашими представителями Юрий Ушаков помощник президента России

Москва еще не получила мирный план США официально

По словам Ушакова, Москва видела американский план, однако пока не получила его официально. На некоторые моменты в нем можно посмотреть позитивно, в то же время многое требует специальной дискуссии между экспертами. «Там несколько бумаг, я сейчас даже не буду обсуждать, несколько вариантов сейчас. Там кое в чем даже можно запутаться», — поделился помощник главы государства.

Министр армии США Дэн Дрисколл Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

При этом серьезного, детального обсуждения плана между командами двух стран еще не было, хотя контакты между Россией и США идут, заверил представитель Кремля. Контакты идут, в том числе телефонные, но никто пока не садился за «круглый стол» и не обсуждал предметно каждый пункт, уточнил Ушаков.

По его словам, ситуация быстро меняется, поскольку не только Россия является участником этого процесса.

И европейцы лезут во все эти дела, совершенно не нужно, как мне представляется Юрий Ушаков помощник президента России

В США опубликовали якобы утечку разговоров Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым

Bloomberg заявил, что получил в свое распоряжение якобы утекшую стенограмму телефонного разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского лидера и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым. В ходе беседы чиновники обсуждали аспекты украинского конфликта.

Комментируя это, Ушаков позднее заявил, что суть его разговоров с Уиткоффом носит закрытый характер. «А Дмитриев чего [интересует американские СМИ]? Я с вами, с любым человеком могу по телефону разговаривать», — ответил он журналисту Павлу Зарубину.

Между тем достигнута предварительная договоренность о том, что Уиткофф прибудет в Москву на следующей неделе.