Алаудинов раскритиковал предложенный Трампом план по Украине

Заместитель начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскритиковал предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине.

Ранее американский лидер назвал прекращение огня и отказ от новых территориальных претензий к Киеву уступками, на которые нужно пойти Москве для урегулирования конфликта. По данным газеты Financial Times, украинские власти и страны Европы добились в ходе переговоров в Женеве переработки плана, сократив его с 28 до 19 пунктов.

Нас хотят обмануть в очередной раз, но мы не позволим Апти Алаудинов замглавы ГВПУ ВС РФ, командир спецназа «Ахмат»

По его мнению, глава Белого дома хочет мира не ради Украины, а для собственного пиара и экономических интересов. Военачальник выразил уверенность, что большая часть западных элит заинтересована в продолжении конфликта.

Дональд Трамп Фото: Evan Vucci / AP

Также Алаудинов отметил, что Россия никогда не отвергала переговоры. Однако они возможны только после достижения всех целей специальной военной операции (СВО), подчеркнул командир «Ахмата».

Он уточнил, что РФ необходимо идти вперед и тогда она победит. Единственным приемлемым исходом спикер назвал капитуляцию противника и признание им своего поражения.

Мы должны победить для того, чтобы уже не разговаривать ни с кем ни о каких пунктах, планах, а заставить нашего врага признать свое поражение путем капитуляции Апти Алаудинов замглавы ГВПУ ВС РФ, командир спецназа «Ахмат»

Он выразил уверенность в том, что российские власти смогут добиться от украинской стороны соглашения, которое их устроит. «Если верховный главнокомандующий [президент России Владимир Путин] в конечном итоге сумеет привести противоборствующую нам сторону к тому, чтобы они согласились на те пункты мирного плана, которые отвечают нашим интересам, понятное дело, что мы будем всегда согласны с его решением», — заключил Алаудинов.

Владимир Зеленский Фото: Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania / AP

Алаудинов назвал возможную замену Зеленскому

Генерал-лейтенант ранее заявил, что президента Украины Владимира Зеленского уберут, а на его место назначат украинского посла в Великобритании и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Военачальник обратил внимание на то, что у Киева «кризис власти и еще кризис на фронте». Он считает, что западные спонсоры Украины будут пытаться переформатировать ВСУ, поскольку «у них все сыпется».

И они, американцы, понимают, что сейчас надо любыми путями договариваться для того, чтобы сделать перерыв (...), Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного Апти Алаудинов замглавы ГВПУ ВС РФ, командир спецназа «Ахмат»

В России высказались об уступках в мирном плане по Украине

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» не исключила, что Россия может пойти на уступки в мирном плане по Украине.

Она отметила, что обоюдное прекращение огня — это необходимость любого мирного соглашения. «Когда люди уже по рукам ударили и сели за стол переговоров, в этот момент, конечно, уже любые боевые действия должны закончиться. Главное, чтобы та сторона тоже была готова, а то мы прекратим огонь, а нас на стартовые точки вернут. Мы же тоже понимаем, что это может быть использовано как маневр», — пояснила парламентарий. Она подчеркнула, что Москве «тоже нужны гарантии свои».

«Надо посмотреть внимательнее, какая все-таки уступка там может быть, потому что они, видимо, хотят, чтобы она была, но это точно не НАТО на их территории», — добавила депутат Госдумы.

В России назвали требующие пересмотра пункты плана мира

Также Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что план мирного урегулирования на Украине из 28 пунктов является достаточно взвешенным, но некоторые моменты «необходимо проговорить и усовершенствовать».

Там есть много моментов, которые мы считаем необходимыми. Например, пункт о защите русского языка. Но есть и другие. Например, не до конца ясно, как будет реализовываться схема с расходованием российских замороженных средств с участием США Светлана Журова депутат Госдумы

Она добавила, что лучше комментировать уже окончательный текст. «Но в целом я бы не сказала, что из существующего плана стоит что-то убирать, скорее уточнять», — резюмировала политик.