Оценены шансы Махачева проиграть в следующем бою

Букмекеры оценили шансы Махачева проиграть в следующем бою коэффициентом 3,70

Букмекеры оценили шансы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева проиграть в следующем бою. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ранее менеджер россиянина Али Абдель-Азиз назвал имя ближайшего соперника Махачева. По его словам, им станет американский боец нигерийского происхождения Камару Усман. Официально о бое не объявлялось.

Букмекеры верят в победу Махачева, на такой исход можно поставить с коэффициентом 1,30. Успех Усмана оценивается коэффициентом 3,70.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в бою за чемпионский пояс UFC в полусреднем весе единогласным решением судей. Россиянин ранее был чемпионом промоушена в легком весе.