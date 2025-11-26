Из жизни
19:39, 26 ноября 2025
Из жизни

Папа римский подписал указ о многоженстве

Папа римский запретил последователям католицизма полигамию и полиаморию
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Liga Petersone / Shutterstock / Fotodom

Папа римский Лев XIV подписал указ, запрещающий последователям католицизма вступать в браки и половые отношения с несколькими людьми. Об этом сообщает Reuters.

Допустимость многоженства и полиамории обсуждалась на двух саммитах, которые проводились в Ватикане в 2023 и 2024 годах. В них участвовали сотни кардиналов и епископов со всего мира. Поводом для этого была распространенность полигамии в Африке и растущая популярность полиамории в западных странах.

В Ватикане пришли к выводу, что позиция церкви не требует изменений. Католическая церковь по-прежнему считает, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, причем только один раз и на всю жизнь. «Поскольку брак представляет собой союз между двумя людьми с абсолютно одинаковым достоинством и правами, он требует эксклюзивности», — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Ватикан отправил в отставку польского епископа Гжегожа Кашака. Причиной стал скандал из-за оргии с участием священнослужителей, якобы устроенной в его епархии.

