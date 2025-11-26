Под стражей по делу о теракте оказался 14-летний школьник из российского региона

СК: На Алтае арестовали 4 человек за покушение на теракт на железной дороге

В Алтайском крае задержаны четверо юношей, двое из которых — несовершеннолетние. Они пытались совершить поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Им предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта. Они заключены под стражу.

По данным следствия, 2 ноября молодые люди пришли на участок перегона станция Барнаул — станция Южный Западно-Сибирской железной дороги, где уничтожить релейный шкаф, однако их поймали. В мессенджере неизвестный предложил им 25 тысяч рублей.

Арестованным от 14 до 21 года.

Ранее в Алтайском крае сотрудники ФСБ предотвратили диверсию, которую пытались совершить двое. Они оказали сопротивление и были нейтрализованы.