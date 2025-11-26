В Чувашии началась эвакуация после атаки украинских беспилотников

В Чувашии проводится эвакуация населения после атаки украинских беспилотников

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) совершена в Чувашии, проводится эвакуация населения. Об этом в Telegram-канале написал глава республики Олег Николаев.

Он уточнил, что в результате атаки жертв нет. «В настоящее время работают все необходимые силы. В целях обеспечения безопасности граждан проводится эвакуация населения», — сообщил Николаев.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Чебоксарах. Дрон попал в двенадцатиэтажный дом. По словам очевидцев, в районе торгового центра вспыхнул пожар.

До этого жители Чебоксар сообщили о мощных взрывах на окраине города. Они также были слышны в деревне Лапсары, расположенной в десяти километрах.