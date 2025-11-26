Экономика
15:33, 26 ноября 2025Экономика

В Китае появилась копия барнаульской статуи

Елизавета Городищева
Кадр: @mr.wang1218 / TikTok

В китайском TikTok появилась копия скульптуры «Обь», установленной на набережной Барнаула. Власти города объяснили это изготовлением монумента в КНР, сообщает «Подъем».

Скульптуру в Барнауле установили в середине ноября, позже аналогичную заметили в китайском аккаунте в TikTok. В администрации города отметили, что арт-объект действительно изготавливали в Китае, а эскиз и 3D-модель создавали дизайнеры компании «Капитал». Согласованные материалы были переданы подрядчиком в КНР для изготовления из легированной стали.

Контракт не предусматривает ограничения по изготовлению объекта за пределами России.

Ранее рядом с психиатрической клиникой в селе Смоленка Забайкальского края установили скульптуру, посвященную психическому здоровью. Арт-объект представляет собой девушку на качелях с опущенной головой и черными волосами, закрывающими лицо. В соцсетях памятник сравнили с персонажем из фильма ужасов «Звонок».

