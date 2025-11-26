В Кремле объяснили изменившийся голос Путина

Песков назвал обычным делом слегка севший голос Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом слегка севший голос Владимира Путина. Комментарий представителя Кремля привел ТАСС.

Изменения в голосе главы государства заметили в ходе его выступления с речью в Бишкеке. «Голос чуть-чуть севший, это бывает», — объяснил Песков.

Ранее Путин рассказал о прохождении им ежегодного медицинского осмотра. Обследование заняло почти двое суток. При этом ночевать президенту пришлось в медицинском учреждении. Результат проверки здоровья он описал словами «все хорошо».

В ноябре 2024 года Песков ответил на вопрос о том, почему президент часто бывает на улице без шапки. По словам представителя Кремля, во время мероприятий редко находится на свежем воздухе продолжительное время.