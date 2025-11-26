Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 26 ноября 2025Россия

В Кремле объяснили изменившийся голос Путина

Песков назвал обычным делом слегка севший голос Путина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычным делом слегка севший голос Владимира Путина. Комментарий представителя Кремля привел ТАСС.

Изменения в голосе главы государства заметили в ходе его выступления с речью в Бишкеке. «Голос чуть-чуть севший, это бывает», — объяснил Песков.

Ранее Путин рассказал о прохождении им ежегодного медицинского осмотра. Обследование заняло почти двое суток. При этом ночевать президенту пришлось в медицинском учреждении. Результат проверки здоровья он описал словами «все хорошо».

В ноябре 2024 года Песков ответил на вопрос о том, почему президент часто бывает на улице без шапки. По словам представителя Кремля, во время мероприятий редко находится на свежем воздухе продолжительное время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это попытка сорвать переговоры». В США обсуждают утечку разговоров Уиткоффа и Ушакова по Украине. Кому это выгодно?

    Российский студент сломал челюсть 28-летнему отчиму из-за денег

    Женщины экс-замминистра Иванова заявили свои права на украшения Graff, Cartier и Van Cleef

    Россияне поверили в предсказания

    Мужчина решил привезти жене морской огурец и был задержан в аэропорту Москвы

    В Киеве заминировали административные здания

    В Госдуму внесут второй пакет мер против интернет-мошенников

    Одежду нового бренда Вали Карнавал раскритиковали в сети фразой «можно найти на Садоводе»

    Матвиенко возмутила порочная практика некоторых работодателей

    В США просчитали решение Путина по Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости