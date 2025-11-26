Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:26, 26 ноября 2025Мир

В МИД России раскрыли настоящий план Запада по Украине

Захарова: Запад начал раздувать инфошум из-за плана Трампа по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Информационный шум, создающийся Западом вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, раздувают, потому что он не соответствует плану определенной части Запада. Истинные намерения «определенной части мирового закулисья» раскрыла представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это тот самый шум, который поднимается, когда у определенной части мирового закулисья что-то начинает идти не по плану (...) По их плану, видимо, были эскалация конфликта, еще большая мировая коррупция, и еще рост жертв среди еще большего количества людей», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобными действиями западные страны пытаются сорвать политико-дипломатическое урегулирование на Украине, манипулируя ситуацией в своих целях. Она также заметила, что каждый раз, когда только появляются прагматические шаги в сторону мира, у них включается кнопка «шуметь».

«В основном, это комментарии комментариев, обсуждение неподтвержденного, ссылки на неназванные источники и так далее», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута предварительная договоренность о визите спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Он добавил, что в Россию также прибудут представители американской администрации, которые имеют отношение к урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мало поводов для ура-оптимизма». Из плана Трампа по Украине вычеркнули пункт об истребителях НАТО в Польше

    На Украине сообщили о согласии с мирным планом США

    В Москве наступила теплая и безрадостная погода

    В России высказались о целях попыток затягивания конфликта на Украине

    Заядлая нудистска рассказала о плюсах купания без одежды

    Один российский «Панцирь» сбил весь залп украинской HIMARS

    Вратарь норвежского клуба установил рекорд по числу сейвов в Лиге чемпионов среди россиян

    Несколько российских аэропортов вернулись к штатной работе

    Ермак поник из-за отказа Трампа

    Хейли Бибер показала фото в ультракороткой юбке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости