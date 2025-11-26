Захарова: Запад начал раздувать инфошум из-за плана Трампа по Украине

Информационный шум, создающийся Западом вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, раздувают, потому что он не соответствует плану определенной части Запада. Истинные намерения «определенной части мирового закулисья» раскрыла представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это тот самый шум, который поднимается, когда у определенной части мирового закулисья что-то начинает идти не по плану (...) По их плану, видимо, были эскалация конфликта, еще большая мировая коррупция, и еще рост жертв среди еще большего количества людей», — указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что подобными действиями западные страны пытаются сорвать политико-дипломатическое урегулирование на Украине, манипулируя ситуацией в своих целях. Она также заметила, что каждый раз, когда только появляются прагматические шаги в сторону мира, у них включается кнопка «шуметь».

«В основном, это комментарии комментариев, обсуждение неподтвержденного, ссылки на неназванные источники и так далее», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что была достигнута предварительная договоренность о визите спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Он добавил, что в Россию также прибудут представители американской администрации, которые имеют отношение к урегулированию конфликта на Украине.