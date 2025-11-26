Россия
14:14, 26 ноября 2025Россия

В России чиновники отреагировали на обращение бойца СВО со словами «мне сдохнуть теперь»

В Забайкалье бойцу СВО привезли грузовик дров после его видеообращения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Забайкалье чиновники отреагировали на жалобу бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Номер один».

Перед этим участник спецоперации записал видеообращение к властям. В нем солдат рассказал, что ему не дают заниматься заготовкой дров. «Мне сдохнуть теперь?» — поинтересовался он.

Вскоре после этого мужчине привезли грузовик дров от краевого Минприроды. «Вот мне привезли "Урал" дров. Я благодарю Минприроды за своевременную реакцию и решение моей проблемы с дровами!» — приводит издание слова бойца.

Ранее жительница Забайкалья захотела получить выплату и узнала правду об участвовавшем в СВО партнере. Она сделала ДНК-тест, и выяснилось, что мужчина не был биологическим отцом ее сына.

