В России чиновники отреагировали на обращение бойца СВО со словами «мне сдохнуть теперь»

В Забайкалье бойцу СВО привезли грузовик дров после его видеообращения

В Забайкалье чиновники отреагировали на жалобу бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Номер один».

Перед этим участник спецоперации записал видеообращение к властям. В нем солдат рассказал, что ему не дают заниматься заготовкой дров. «Мне сдохнуть теперь?» — поинтересовался он.

Вскоре после этого мужчине привезли грузовик дров от краевого Минприроды. «Вот мне привезли "Урал" дров. Я благодарю Минприроды за своевременную реакцию и решение моей проблемы с дровами!» — приводит издание слова бойца.

