В США закрыли последнее дело против Трампа

Суд в штате Джорджия закрыл последнее дело против Трампа

Суд в американском штате Джорджия закрыл последнее уголовное дело в отношении президента США Дональда Трампа и его команды. Дело связано с их попытками оспорить итоги выборов 2020 года в этом штате, пишет ТАСС.

Инстанция удовлетворила ходатайство прокуратуры о прекращении делопроизводства по ранее выдвинутым обвинениям в адрес политика.

«Суд удовлетворяет ходатайство. Данное дело закрыто в полном объеме», — сказано в постановлении. Таким образом, в Штатах больше не ведется уголовных судебных разбирательств в отношении американского лидера.

Всего в отношении Трампа в период президентства демократа Джо Байдена было возбуждено четыре уголовных дела.

Несколькими днями ранее Дональд Трамп потребовал уволить телеведущего, выступившего с критикой его политики. Речь идет о ведущем вечернего ток-шоу на телеканале NBC Сете Майерсе.

До этого глава Белого дома рассказал в интервью Fox News, что обязан подать в суд на британскую телерадиокорпорацию «Би-би-си» из-за искажения его речи.

