05:47, 26 ноября 2025Мир

Во Франции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Спецслужбы Франции задержали двух членов SOS Donbass по подозрению в шпионаже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telmo Pinto / Globallookpress.com

Спецслужбы Франции задержали членов благотворительной ассоциации SOS Donbass, выступающей в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Parisien.

Отмечается, что правоохранители задержали двух человек — 40-летнюю россиянку Анну Н. и 63-летнего француза Венсана П.И. Им предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «сборе информации, представляющей интерес для иностранного государства», а также в «создании преступного сообщества с целью совершения преступления».

По версии французских властей, подозреваемые якобы были завербованы российскими спецслужбами и действовали под прикрытием гуманитарной миссии. Задержанные вину отрицают.

Ранее сообщалось, что Франция в последние годы стала отказывать россиянам в визах из-за подозрений в шпионаже. По данным Le Monde, с 2022 года было отклонено 1,2 тысячи заявок на получение шенгена, поданных в консульства страны в России.

