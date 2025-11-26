Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:32, 26 ноября 2025Забота о себе

Врач назвала опасные последствия употребления четырех чашек кофе в день

Кардиолог Магамадова: Избыток кофе может усилить склонность к аритмиям
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Избыток кофе может привести к опасным последствиям для некоторых людей, предупредила врач-кардиолог Аида Магамадова. О том, чем грозит употребление трех-четырех чашек кофе в день, она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Магамадовой, злоупотребление кофе может увеличить склонность к аритмии, спровоцировать учащенное сердцебиение и небольшое повышение артериального давления. Кроме того, этот напиток в большом количестве способен усилить симптомы гастрита и изжоги.

Помимо этого, избыток кофе также может вызывать нарушения сна и повышенную раздражительность, а также снижать концентрацию внимания. Еще одним последствием кардиолог назвала ощущение упадка сил после кратковременного подъема энергии.

«Ежедневное и регулярное употребление кофе в количестве трех-четырех чашек для большинства людей считается допустимым, однако следует понимать, что напиток оказывает многоуровневое влияние на организм», — предупредила врач.

Ранее диетолог Марио Ортис призвал отказаться от двух популярных добавок к кофе. Вредными он назвал жирные сливки и сиропы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящее предательство». Летавшего к Путину представителя Трампа могут уволить из-за утечек по Украине. Чем это обернется?

    В Турции высказались о новом раунде переговоров России и Украины

    Большинство иностранцев остались довольны путешествием в Россию

    Кристина Орбакайте прогулялась с сумкой стоимостью более полумиллиона рублей

    Жители Москвы пожаловались на вирус с неожиданным симптомом

    Трамп-младший определил желающих сорвать мирное соглашение по Украине

    Мужчина оказался зажат грузовиком с багажом туристов и не выжил

    На российском рынке ипотеки заметили небывалый перекос

    В НАТО анонсировали совместную инициативу с Украиной

    Развеянный прах Плисецкой и Щедрина спровоцировал скандал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости