Журналисты обратили внимание на жест премьера Албании во время выступления Зеленского

РИА Новости: Премьер Албании во время выступления Зеленского держался за голову

Премьер-министр Албании Эди Рама во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих» держался за голову. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Совещание проходило в формате видеоконференции. Отмечается, что Рама значительную часть выступления украинского политика сидел, схватившись за голову. Под конец он убрал руку, опустив при этом голову так, что его лица не было видно.

Ранее участники конференции «коалиции желающих» предложили в полной мере использовать замороженные активы России. По их словам, «скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение».

