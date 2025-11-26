Мир
08:24, 26 ноября 2025

Журналисты обратили внимание на жест премьера Албании во время выступления Зеленского

РИА Новости: Премьер Албании во время выступления Зеленского держался за голову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Премьер-министр Албании Эди Рама во время выступления Владимира Зеленского на встрече «коалиции желающих» держался за голову. На это обратило внимание агентство РИА Новости.

Совещание проходило в формате видеоконференции. Отмечается, что Рама значительную часть выступления украинского политика сидел, схватившись за голову. Под конец он убрал руку, опустив при этом голову так, что его лица не было видно.

Ранее участники конференции «коалиции желающих» предложили в полной мере использовать замороженные активы России. По их словам, «скорейшее решение об обеспечении долгосрочного финансирования Украины, в том числе за счет полного использования замороженных российских активов, будет иметь решающее значение».

