08:20, 27 ноября 2025

ФСБ сорвала подрыв бомбы в российском городе

Суд в Севастополе арестовал мужчину, планировавшего подрыв СВУ
Олеся Мицкевич

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Суд в Севастополе заключил под стражу мужчину, который планировал подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Арестованный – 57-летний уроженец Винницкой области Украины и сторонник украинской националистической идеологии. По данным ведомства, он собирал данные о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ударов Вооруженных сил Украины по региону. Полученная информация размещалась на проукраинских интернет-сайтах.

Подрыв СВУ мужчина планировал устроить для устрашения. Бомбу на основе смесевого взрывчатого вещества он собрал сам по инструкции.

Ранее Служба безопасности Украины завербовала россиянина и предложила ему взорвать самолет российского высокопоставленного лица.

