Греф назвал благоприятный для внешней торговли курс доллара

Греф назвал равновесным курс в диапазоне 98–105 рублей за доллар США

Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс доллара, который будет благоприятным для внешней торговли — и для импортеров, и для экспортеров. По его словам, равновесным станет диапазон 98–105 рублей за доллар США, передает газета «Известия».

«Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон примерно 98–105 [рублей]», — сказал председатель правления банка.

Греф добавил, что подобный курс при условии нормализации рынка устроил бы экспортеров и помог бы импортерам в плане создания естественных барьеров.

Ранее экономист Петр Щербаченко спрогнозировал будущее доллара до конца 2025 года. По его словам, если не произойдет обострения внешнеполитической ситуации и новых санкций, курс останется в диапазоне 78-84 рублей.