Хозяйку российских рехабов для трудных подростков объявили в розыск из-за скандала

Хозяйка сети реабилитационных центров (рехабов) для трудных подростков Анна Хоботова объявлена в розыск. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

Хоботова попала в розыск из-за скандала — в ее подмосковном рехабе истязали детей.

По данным правоохранителей, женщина разыскивается по уголовной статье.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник, сейчас подозреваемая может находиться в Таиланде.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур проводят обыски еще в одном реабилитационном центре для трудных подростков.