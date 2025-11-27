Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 27 ноября 2025Силовые структуры

Хозяйку российских рехабов для трудных подростков объявили в розыск из-за скандала

Владелицу сети рехабов для трудных подростков Хоботову объявили в розыск
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Анна Хоботова | психолог-психотерапевт»

Хозяйка сети реабилитационных центров (рехабов) для трудных подростков Анна Хоботова объявлена в розыск. Информация об этом появилась в базе розыска МВД России.

Хоботова попала в розыск из-за скандала — в ее подмосковном рехабе истязали детей.

По данным правоохранителей, женщина разыскивается по уголовной статье.

Как сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник, сейчас подозреваемая может находиться в Таиланде.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур проводят обыски еще в одном реабилитационном центре для трудных подростков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация стремительно меняется». Трамп отправит на встречу с Путиным нового переговорщика. Кто он?

    Новогодняя гирлянда лишила россиян дома

    «Базис» выйдет на биржу в декабре

    Россиянам раскрыли смертельную опасность удаления татуировок маникюрной фрезой

    В МИД ответили на требование Каллас ограничить военный бюджет России

    Зеленский поблагодарил двух Трампов в день благодарения

    В МИД назвали условие подписания мирного договора с Украиной

    В России отреагировали на исключение из мирного плана США одного пункта

    Названа причина кончины семьи в отеле Турции

    Россиян предупредили об опасных новогодних елках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости