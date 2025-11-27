Иностранный автогигант зарегистрировал новый бренд в России

Hyundai зарегистрировала в России новый бренд Genesis Neolun

Корейский автогигант Hyundai зарегистрировал в Роспатенте права на концепт-кар Genesis Neolun, об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

«Hyundai 26 ноября подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака GV90 Neolun. В качестве возможных вариантов использования бренда указаны автомобили, электромобили, кроссоверы, внедорожники, вездеходы», — поделились собеседники «Ленты.ру».

Эксперты уточнили, что концепт компании Genesis, суббренда Hyundai Motor, модель GV90 представляет из себя полноценный внедорожник, в серийное производство машина еще не запущена.

«В России Hyundai представлена ООО "Хендэ Мотор СНГ". По итогам прошлого года компания выручила 6,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей», — добавили эксперты.

В начале сентября 2025 года сообщалось о четырех заявках, поданных Hyundai в Роспатент.