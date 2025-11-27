Киркоров прокомментировал приговор Аглае Тарасовой

Филипп Киркоров назвал приговор Аглае Тарасовой уроком для всех артистов

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотических средств. Его слова приводит StarHit.

«Срок условный, девочка теперь на свободе, но урок всем», — подчеркнул исполнитель. Он призвал людей быть бдительнее и с недоверием относиться к тому, что приятели или незнакомцы дают им за границей.

Киркоров также признался, что переживал за Тарасову и является большим поклонником творчества ее матери — актрисы Ксении Раппопорт. «Слава Богу, что все так закончилось», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Домодедовский городской суд Московской области приговорил Тарасову к трем годам лишения свободы условно. Актрису также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.