Крепких мужчин в черном с закрытыми лицами заметили еще в одном российском городе

В Кирове заметили мужчин в черном с нашивками, патрулирующих улицы

В Кирове заметили мужчин в черном с нашивками, патрулирующих улицы. Об этом сообщает движение «Русская община» в Telegram.

На серии снимков видно около десятка мужчин. Лица большинства из них закрыты, на некоторых надеты шапки с атрибутикой «Русской общины».

Активисты прошли по городским улицам, заглянув сразу в несколько районов, в том числе посетив городской автовокзал. На протяжении всего рейда они выясняли обстановку у жителей. «Русская община» утверждает, что таким образом было пресечено свыше 40 мелких правонарушений.

Ранее толпу людей в масках, в черной одежде и с нашивками заметили в Подмосковье. Их целью была названа встреча с неким неформальным объединением молодежи, которое возглавляют мигранты. По словам очевидцев, иностранцы отнимают у детей деньги и телефоны, промышляют шантажом и вымогательством. В ходе беседы они пообещали, что перестанут терроризировать людей.