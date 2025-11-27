Экономика
19:00, 27 ноября 2025Экономика

Россиянам дали советы по защите квартиры от воров в Новый год

Профессор Петров: Датчики движения отпугнут от квартиры воров
Виктория Клабукова

Фото: freepik / Designed by freepik

Отпугнуть от квартиры непрошеных гостей можно с помощью датчиков движения. Как обезопасить жилье на время новогодних каникул, «Москве 24» рассказал профессор кафедры безопасности Московского педагогического государственного университета, полковник в отставке Сергей Петров.

Речь о датчиках движения, которые автоматически включают свет, и таким образом обеспечивают эффект присутствия в квартире, пояснил он. Также Петров рекомендовал завести автоматические будильники, которые будут срабатывать несколько раз в день, издавая шум.

Особое внимание преступники проявляют к квартирам без сигнализации и с видимыми признаками благосостояния, объясняет эксперт. Заприметив лакомую квартиру, грабители устанавливают за ней слежку: проверяют, крутятся ли счетчики, и оставляют в дверном проеме спичку, чтобы проверить, пустует ли жилплощадь. Если вы планируете покинуть квартиру на праздники, Петров советует не делиться планами в соцсетях и на время отъезда подселить родственников. Даже скрип ящиков или звук отодвигания стула может отвадить воров от квартиры.

Ранее в Росгвардии назвали дополнительные способы защиты квартиры от грабителей. Помимо сигнализации, силовики советуют россиянам ставить надежные оконные запоры и двери и заключать договор с подразделением охраны.

